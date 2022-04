5 conseils à retenir pour ses travaux de peinture

Les travaux de peinture ne sont pas toujours simples à réaliser, ce sont des travaux à réaliser sur plusieurs jours voire plusieurs semaines, voici 5 conseils pour les réussir par un artisan en rénovation de cuisine du 66.

01 – Quantifier le travail nécessaire

La première étape consiste à mesurer la quantité de travail nécessaire pour peindre ou repeindre l’intérieur de la maison ou de l’appartement. On va donc calculer les surfaces en m² car tous les artisans rénovation vont se baser sur la surface au m² pour calculer la quantité de peinture et le temps à passer, c’est l’indice de référence dans le domaine.

02 – Protéger les surfaces, les meubles

Un travail propre est un travail bien préparé et il faut donc commencer par protéger toutes les pièces et notamment les éléments ne devant pas être peints, entourages de portes, portes, fenêtres, poignées, prises électriques, tout doit y passer : surtout pour les travaux de rénovation de cuisine. Il faudra bien évidemment déménager les meubles et les stocker dans un endroit sec et à l’abri de l’humidité.

03 – Préparer les murs et les plafonds à peindre

La préparation des surfaces à peindre va conditionner le résultat final, on peut estimer que 80% du résultat fini va dépendre de cette étape. Elle consiste tout simplement à retirer les anciens recouvrement (tapisserie, briquettes décoratives…) et à enduire le mur pour ensuite le poncer. La surface doit être parfaitement lisse et non humide pour ensuite pouvoir appliquer la peinture.

04 – Appliquer la peinture par couche

3 couches vont être nécessaires pour obtenir un bon résultat. La première est la sous couche, c’est un blanc qui va permettre d’uniformiser les couleurs du mur et du plafond et de permettre d’absorber une partie de la peinture. S’en suit deux couches successives de peinture avec pour chaque le respect d’un temps de séchage, ce n’est qu’une fois que tout est sec que l’on peut retirer les protections et remettre les meubles en place.

05 – Solliciter le devis d’un artisan

Certains sites web proposent d’obtenir un devis peinture pour les travaux extérieurs et intérieurs, cela permet de solliciter plusieurs artisans en ne déposant qu’une seule demande, c’est un gain de temps non négligeable pour comparer les propositions et faire faire ces travaux souvent pénibles.