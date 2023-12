Boomerang, des peintures écolos

Les peintures Boomerang et leur qualité écologique

Les peintures Boomerang ont reçu la certification EcoLogo d’Environnement Canada , grâce à leur concept respectueux de l’environnement. Fabriquées à Victoriaville, elles se composent à 99 % de peinture récupérée et recyclée. Il n’était pas difficile pour la marque d’obtenir l’homologation EcoLogo, grâce à la petite quantité de composés organiques volatils ou COV que contiennent les peintures. Les produits Boomerang n’en comprennent que 50 g par litre, tandis que les peintures recyclées présentent 250 g par litre dans les devis d'artisan. Au début, chaque litre en contenait 90 g. Une diminution de 45 % a donc eu lieu en deux ans. Ce n’est pas tout, car la fabrication de ces peintures produit une moindre émission de gaz à effet de serre par rapport à la technique traditionnelle, un bon point pour l’environnement !

La fabrication des peintures Boomerang

L’emballage est particulièrement étudié pour correspondre aux normes environnementales. Désormais, la marque utilise des contenants en plastique recyclé, mais aussi recyclable pour remplacer les contenants métalliques. De ce fait, les produits présentent des étiquettes conçues avec du papier recyclé à 50 %. Les étiquettes sont aussi certifiées par le label Forest Stewardship Council. Outre les Boomerang, la société Laurentide propose d’autres peintures écologiques. En 2008, 4 millions de litres de peinture provenant des deux filiales au Canada ont été produits. L’une au Québec se présente sous le nom de PRQ ou Peintures récupérées du Québec et l’autre en Nouvelle-Écosse nommée Preferred Environment à Springhill. Grâce à cette nouvelle méthode écolo, l’usine de peinture québécoise est au mieux de sa forme et va bientôt se développer.

Une panoplie de nuances en couleurs chez Boomerang

La peinture Boomerang est fabriquée en latex, elle présente une très bonne qualité. Chaque pièce de la maison est concernée par ce produit, que ce soit les murs, les plafonds, les meubles, etc. La finition se veut en plus lavable, durable et peu lustrée pour créer une nouvelle décoration facile à entretenir. Parmi les teintes les plus appréciées, la Boomerang alkyde arbore une finition perle brillante. Les surfaces extérieures sont transformées grâce à cette peinture. Le bois résiste aussi mieux aux intempéries avec, en prime, une couleur tendance. Les nuances vernies sont plutôt dédiées pour l’intérieur. On remarque le fini semi-lustré qui protège efficacement toutes les surfaces en bois à l’intérieur sauf le plancher. La grande qualité des peintures Boomerang réside dans leur facilité d’application. Chacun peut d’ailleurs se mettre à peindre sa maison. Vous avez le choix quant aux matériaux de peintures : pinceau, pistolet ou bien rouleau. Un large choix de couleurs tendances inspirées de la nature attend les adeptes de la décoration.