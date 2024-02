Comment ajouter des couleurs de printemps à votre maison, suite

Voici quelques façons d'égayer votre maison pour le printemps ou la piscine.

Selon les conseils de notre artisan de Foix en Ariège

Achetez ou faites un centre de table printanier dans votre salon ou votre salle à manger - Placez des fleurs printanières fraîches (tulipes, jonquilles, hortensias) ou des fleurs en soie dans un vase, ou mettez un bol de fruits pour égayer votre maison.



Décorez votre salle à manger en remplaçant votre nappe habituelle par des couleurs vives, des roses doux, du jaune vif et du vert tendre. Ayez un chemin de table avec des motifs printaniers. Choisissez des sets de table qui vont avec la nappe et qui ont une couleur printanière plus claire.



Pour votre salle de bain, ajoutez un nouveau rideau de douche clair, ainsi que des serviettes décoratives assorties, un tapis et une housse de siège de toilette pour donner à votre salle de bain une bouffée d'air frais, elle aussi !



Dans les chambres à coucher, vous pouvez remplacer vos lourdes couettes par des édredons de couleur printanière claire. Coordonnez vos ensembles de draps avec votre couvre-lit. Ajoutez également quelques coussins de couleur claire.

Pourquoi est-il important de prendre son temps pour choisir sa peinture WC ?

Choisir la peinture de ses sanitaires ne s’improvise pas. Il vous faut en effet sélectionner la référence qui correspond à la fois à vos envies (couleurs, finition, etc.) et à l’environnement auquel elle va être exposée.

Le choix de la peinture pour faire face à l’humidité

Les WC ne permettant pas une aération optimale à l’aide d’une fenêtre, la peinture peut être soumise à un taux d’humidité important. Il convient donc de choisir une référence de peinture acrylique spécialement conçue pour un environnement humide et des projections d’eau.

Le choix de la peinture pour faciliter l’entretien

De même, il vous sera nécessaire de procéder à quelques nettoyages à l’éponge des murs de cette pièce. Votre peinture doit donc être compatible avec le lessivage.

Le choix de la couleur de la peinture

Contrairement aux murs d’un salon ou d’une salle à manger qu’il faut éviter de recouvrir d’une couleur vive ou profonde, les sanitaires se prêtent facilement à toutes les folies. À vous de laisser parler vos envies et votre créativité. Sachez simplement qu’en ne peignant que le mur du fond vous gagnez visuellement de la profondeur, ou qu’en créant des rayures de couleurs différentes vous pouvez au contraire donner du volume à un espace tout en longueur.

Dans ce petit espace que sont les sanitaires, amusez-vous avec la déco. C’est l’endroit idéal pour oser et expérimenter avec la peinture, à condition de la choisir avec soin et de s’équiper d’une référence adaptée.